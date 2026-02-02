In esclusiva su Sky TG24 una clip di Wider Than The Sky – Più grande del cielo, il nuovo documentario di Valerio Jalongo in arrivo al cinema il 9, 10 e 11 febbraio. Un viaggio tra neuroscienze, arte e robotica che interroga il futuro dell’umanità attraverso le voci di scienziati, filosofi, artisti e robot umanoidi, da Antonio Damasio a Refik Anadol

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip da Wider Than The Sky – Più grande del cielo, il nuovo documentario scritto e diretto da Valerio Jalongo, in arrivo nelle sale italiane il 9, 10 e 11 febbraio.

Girato in oltre dieci città tra Europa, Stati Uniti e Giappone, il film è un’indagine senza confini politici e geografici che mette in dialogo neuroscienziati, filosofi, artisti e robot umanoidi, interrogandosi su cosa significhi oggi essere umani in un mondo ridefinito dall’intelligenza artificiale.

Prodotto da Aura Film e realizzato in collaborazione con la comunità scientifica europea dell’Human Brain Project e con la compagnia di danza Sasha Waltz & Guests, Wider Than The Sky – Più grande del cielo attraversa laboratori di robotica, sale prove, università e spazi performativi per raccontare un’IA lontana tanto dalla retorica salvifica quanto dalla distopia automatica.

Tra i protagonisti del film figurano pensatori e innovatori di fama mondiale come Antonio Damasio, Andrea Moro, Rob Reich, Refik Anadol, Hany Farid e Rainer Goebel, insieme agli artisti Sougwen Chung e alla coreografa Sasha Waltz. A dialogare con loro anche i robot Anymal e Ameca, presenze che rendono tangibile il confine sempre più poroso tra umano e artificiale.

Le immagini – dalle coreografie di Sasha Waltz ai droni da competizione, fino ai laboratori di robotica di Zurigo – costruiscono un racconto di grande forza visiva, dove l’intelligenza artificiale emerge non solo come sfida tecnologica, ma come mistero profondamente umano, capace di ridefinire il nostro rapporto con conoscenza, creatività e libertà.

Distribuito in Italia da Wanted Cinema, Wider Than The Sky – Più grande del cielo sarà presentato anche in contesti educativi con matinée dedicate alle scuole, confermando la vocazione del film a stimolare dibattito, consapevolezza e immaginazione critica.