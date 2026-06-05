Greta e le favole vere, il trailer del film in esclusiva

Sky TG24 presenta in esclusiva il trailer di Greta e le favole vere, il nuovo film family diretto da Berardo Carboni con Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore e Darko Peric. Al centro della storia una bambina ispirata da Greta Thunberg che, insieme a un amico e a un cucciolo di orso polare, intraprende una straordinaria avventura tra ambientalismo, amicizia e coraggio. Il film arriverà nelle sale il 6 agosto dopo l'anteprima al Giffoni Film Festival

Greta e le favole vere, il trailer esclusivo del nuovo film con Raoul Bova

Sky TG24 presenta in esclusiva il trailer di Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni che unisce avventura, fantasia e sensibilità ecologista in un racconto pensato per tutta la famiglia.

Prodotto da Pegasus, Mattia's Film, Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, il lungometraggio arriverà nelle sale italiane dal 6 agosto dopo l'anteprima al Giffoni Film Festival. Nel cast figurano Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Darko Peric, Federico Cesari, Demetra Bellina, Mattia Garaci e Sara Ciocca, protagonista della storia.

La trama

La protagonista è Greta, una bambina di dieci anni che scopre la storia dell'attivista Greta Thunberg e decide di seguire il suo esempio. Convinta che anche i più piccoli possano cambiare il mondo, organizza insieme all'amico Sauro la liberazione di Roccia, un cucciolo di orso polare tenuto prigioniero da due bracconieri.

Quando il loro piano viene scoperto, i due ragazzi si ritrovano coinvolti in una fuga rocambolesca che si trasforma in una missione impossibile: riportare l'orsetto al Polo Nord. Inizia così un viaggio tra amicizia, coraggio, ribellione e amore per la natura.

Una favola ecologica tra live action e animazione

Nelle note di regia, Berardo Carboni definisce Greta e le favole vere una "favola ecologica, tenera e sovversiva", nata con l'obiettivo di parlare alle nuove generazioni dei temi ambientali attraverso il linguaggio dell'avventura e dell'immaginazione. Il film mescola scene dal vero, animazione tradizionale 2D e l'utilizzo di un cucciolo di orso polare realizzato interamente in CGI, uno degli elementi più ambiziosi della produzione.

Il cast

Ad affiancare la giovane Sara Ciocca nei panni di Greta troviamo Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore, insieme a Darko Peric, volto amatissimo dal pubblico internazionale per il ruolo di Helsinki ne La casa di carta. Completano il cast Federico Cesari, Demetra Bellina, Mattia Garaci, Federico Rosati, Alba Amira Ramadani, Roberta Palumbo e Giovanni Visentin.

Quando esce il film

Greta e le favole vere sarà presentato in anteprima il 19 luglio al Giffoni Film Festival e arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 6 agosto distribuito da Vision Distribution.