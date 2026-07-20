Avengers: Doomsday, il primo trailer del film. VIDEO

Gli indizi in rete erano giusti. Marvel Studios ha attivato il conto alla rovescia per Avengers: Doomsday, attessissimo 39esimo film del MCU, Marvel Cinematic Universe, nonché passaggio ulteriore verso la conclusione della Saga del Multiverso, in corso dal 2021 tra lungometraggi e serie televisive, che si chiuderà definitivamente nel 2027 con Avengers: Secret Wars.

Lunedì 20 luglio, quando mancano quattro mesi e 29 giorni al debutto del film dei fratelli Russo negli States (in Italia uscirà nelle sale, come di consueto, con un po' di anticipo, il 16 dicembre), in rete sono arrivati il trailer ufficiale originale del film e la versione doppiata in italiano - quest'ultima disponibile in testa a questo videoarticolo.

Protagonisti i volti noti dell'Universo Marvel, che hanno accompagnato il pubblico negli ultimi anni, alle prese con una minaccia suprema, difficilissima da battere. L'unica speranza è fare fronte comune e sperare in un miracolo.

La reunion tra Thor e Steve Rogers

Avengers: Doomsday vedrà coinvolti gli eroi provenienti da universi narrativi distinti per un crossover senza precedenti.

La clip, due minuti e mezzo di anticipazioni, mostra in anteprima i look di personaggi che già conosciamo, dagli ultimi arrivati, I Fantastici Quattro, a quelli noti: Wakandiani, gli X-Men, i New Avengers e gli storici Vendicatori.

Chris Hemsworth, nei panni di Thor, ammonisce i compagni: ha combattuto nel suo tempo al fianco di guerrieri potenti, dice, tutti morti affrontando nemici e minacce meno terribili di quella che adesso incombe su ognuno di loro.

"Ogni loro sacrificio sarà stato vano se non restiamo uniti", aggiunge, esortando i nuovi combattenti a mettere da parte le rivalità per fare fronte comune.

Occorrerà comunque un miracolo per vincere la battaglia e al termine del trailer la speranza si riaffaccia. Steve Rogers, interpretato ancora una volta da Chris Evans, torna in scena in soccorso dell'amico di sempre.





