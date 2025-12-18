La serie tv riprende circa un anno dopo la fine di Yellowstone, che ha visto Kayce proteggere il ranch difendendo la sua famiglia e le loro 300 mucche. "Il periodo di inattività che ha avuto tra la fine di quella serie e l'inizio della nostra lo ha costretto ad affrontare alcuni dei suoi demoni e a concentrarsi davvero sul suo ruolo di padre", anticipa lo showrunner

Quando Y: Marshals debutterà, lo spin-off di Yellowstone seguirà Kayce, interpretato da Luke Grimes, mentre intraprende la carriera di U.S. Marshal.

Un cambio (parziale) di ruolo

"È un cowboy, ma è anche un Navy Seal, quindi ha questo incredibile bagaglio di abilità da poter sfruttare", ha anticipato lo showrunner Spencer Hudnut a Entertainment Weekly. "Come abbiamo visto nell'intera serie Yellowstone, Kayce è il protettore per eccellenza, quindi è stato molto naturale per lui finire in una posizione come questa, in cui mette gli altri al primo posto". E, in effetti, nelle cinque stagioni di Yellowstone gli spettatori hanno visto Kayce rischiare la vita per le persone che ama, in particolare per sua moglie Monica (Kelsey Asbille) e suo figlio Tate (Breckin Merrill).

Y: Marshals riprende circa un anno dopo la fine della serie principale, che ha visto Kayce proteggere l'East Camp del ranch difendendo la sua famiglia e le loro 300 mucche. "Il periodo di inattività che ha avuto tra la fine di quella serie e l'inizio della nostra lo ha costretto ad affrontare alcuni dei suoi demoni e a concentrarsi davvero sul suo ruolo di padre", dice Hudnut. "È un uomo cambiato".

A prestare il volto al figlio Tate, ora 17enne, sarà ancora una volta Breckin Merrill. "L'opportunità per Kayce di trascorrere più tempo a casa e di concentrarsi maggiormente sul suo ruolo di padre è sicuramente uno degli aspetti più importanti della trama", continua Hudnut. "Penso che Kayce si sia sempre visto principalmente come un sostentatore e un protettore per suo figlio, ma forse ha lasciato la genitorialità alla moglie. Ora, una delle cose che possiamo vedere è il legame tra i due, e anche il fatto che Kayce inizia a rivedersi molto di più nel figlio".

Questo legame padre-figlio potrebbe anche far riflettere Kayce sul suo rapporto con il padre, John (Kevin Costner), ucciso nell'ultima stagione di Yellowstone. "Kayce si ritrova a riecheggiare in qualche modo il padre stesso. Attraverso Tate, riesce a capirlo meglio, anche se è scomparso".