Y: Marshals, nello spinoff di Yellowstone Kayce Dutton si concentrerà sul fare il padreSerie TV
La serie tv riprende circa un anno dopo la fine di Yellowstone, che ha visto Kayce proteggere il ranch difendendo la sua famiglia e le loro 300 mucche. "Il periodo di inattività che ha avuto tra la fine di quella serie e l'inizio della nostra lo ha costretto ad affrontare alcuni dei suoi demoni e a concentrarsi davvero sul suo ruolo di padre", anticipa lo showrunner
Quando Y: Marshals debutterà, lo spin-off di Yellowstone seguirà Kayce, interpretato da Luke Grimes, mentre intraprende la carriera di U.S. Marshal.
Un cambio (parziale) di ruolo
"È un cowboy, ma è anche un Navy Seal, quindi ha questo incredibile bagaglio di abilità da poter sfruttare", ha anticipato lo showrunner Spencer Hudnut a Entertainment Weekly. "Come abbiamo visto nell'intera serie Yellowstone, Kayce è il protettore per eccellenza, quindi è stato molto naturale per lui finire in una posizione come questa, in cui mette gli altri al primo posto". E, in effetti, nelle cinque stagioni di Yellowstone gli spettatori hanno visto Kayce rischiare la vita per le persone che ama, in particolare per sua moglie Monica (Kelsey Asbille) e suo figlio Tate (Breckin Merrill).
Y: Marshals riprende circa un anno dopo la fine della serie principale, che ha visto Kayce proteggere l'East Camp del ranch difendendo la sua famiglia e le loro 300 mucche. "Il periodo di inattività che ha avuto tra la fine di quella serie e l'inizio della nostra lo ha costretto ad affrontare alcuni dei suoi demoni e a concentrarsi davvero sul suo ruolo di padre", dice Hudnut. "È un uomo cambiato".
A prestare il volto al figlio Tate, ora 17enne, sarà ancora una volta Breckin Merrill. "L'opportunità per Kayce di trascorrere più tempo a casa e di concentrarsi maggiormente sul suo ruolo di padre è sicuramente uno degli aspetti più importanti della trama", continua Hudnut. "Penso che Kayce si sia sempre visto principalmente come un sostentatore e un protettore per suo figlio, ma forse ha lasciato la genitorialità alla moglie. Ora, una delle cose che possiamo vedere è il legame tra i due, e anche il fatto che Kayce inizia a rivedersi molto di più nel figlio".
Questo legame padre-figlio potrebbe anche far riflettere Kayce sul suo rapporto con il padre, John (Kevin Costner), ucciso nell'ultima stagione di Yellowstone. "Kayce si ritrova a riecheggiare in qualche modo il padre stesso. Attraverso Tate, riesce a capirlo meglio, anche se è scomparso".
Cosa sappiamo su Y-Marshals
Kayce sarà il protagonista di una serie procedurale non tradizionale, che seguirà una squadra di Marshals, alla cui guida c'è l'ex leader del Seal Team di Kayce, Pete Calvin (Logan Marshall-Green). Accanto a lui troviamo Andrea (Ash Santos), originaria del Bronx, che si ritrova esiliata nel Montana dopo aver parlato nel modo sbagliato al momento sbagliato; Belle (Arielle Kebbel), un'ex agente dell'ATF che ama il lavoro sotto copertura, e Miles (Tatanka Means), ex agente di polizia della riserva di Broken Rock.
Tate e Kayce, tuttavia, non sono gli unici volti noti "presi" da Yellowstone. Thomas Rainwater (Gil Birmingham) e il suo braccio destro Mo (Mo Brings Plenty) torneranno entrambi.
"Scrivere per Gil è una delle cose più belle della mia carriera di scrittore", dice Hudnut. "Adoro lavorare con lui. Avere Rainwater e Mo, qualsiasi tessuto connettivo che possiamo creare con Yellowstone, è fantastico per la nostra serie. Vedere evolversi il rapporto tra Kayce e Rainwater è una trama davvero bella per noi, perché alla fine di Yellowstone sono diventati molto uniti. Rainwater è persino una specie di figura paterna per Kayce dopo la scomparsa del padre, quindi il loro rapporto è uno dei miei aspetti preferiti della serie".
Per Hudnut, che è nuovo nel mondo di Yellowstone – come scrittore, non come fan – questa serie è al tempo stesso un'opportunità entusiasmante e, a volte, un compito arduo. "La pressione è davvero forte su un personaggio che è stato scritto dal miglior scrittore della mia generazione, Taylor Sheridan. Cercare di emularlo è molto intimidatorio", dice. "E ovviamente, Yellowstone è stato un successo così grande che può essere un po' opprimente. Ma allo stesso tempo, mi è stato affidato uno dei personaggi più iconici della televisione di questo secolo, quindi credo che qualsiasi pressione sia superata dall'opportunità di continuare a raccontare storie su un personaggio così grande in un mondo così grande".