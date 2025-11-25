Yellowstone, ecco il trailer del nuovo spin-off Y: Marshals

L’universo narrativo di Yellowstone si prepara a tornare sul piccolo schermo con Y: Marshals, la nuova serie che riporta al centro Kayce Dutton e che sbarcherà in marzo su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q)

La pubblicazione del primo trailer (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) da parte di CBS anticipa un racconto improntato sulla sopravvivenza, sulle ferite mai del tutto rimarginate e su un passato che continua a esercitare la propria influenza.

L’esordio di Y: Marshals e il ritorno di Luke Grimes

Il video diffuso online da CBS annuncia ufficialmente l’avvio di questa nuova derivazione di Yellowstone, presentata come un naturale proseguimento degli eventi conclusi nella serie principale.

Una foto di Y Marshals accompagna la promozione del progetto. Protagonista è nuovamente Luke Grimes, che torna nei panni di Kayce Dutton, pronto a raccogliere i pezzi della propria storia e a muoversi in un contesto che non gli concede tregua. L’uscita a marzo sugli schermi americani di Paramount+ segna l’inizio di una fase in cui il personaggio potrà confrontarsi con ciò che ha lasciato in sospeso.

Trama e atmosfere del nuovo spinoff

Il trailer di Y: Marshals, che rilancia immediatamente il peso emotivo che grava su Kayce, apre con un’affermazione che ne definisce il tormento quotidiano: ha combattuto ogni singolo giorno per allontanarsi dall’eredità dolorosa che lo accompagna.

Luke Grimes, sempre immerso nel ruolo, fa pronunciare al personaggio parole che conservano la durezza della sua esperienza: “Ho perso i membri del mio team, i miei genitori, persino i miei fratelli. So che alle volte le persone buone devono fare cose cattive, ma sto cercando di trovare un nuovo inizio”.

L’identità di Kayce viene ricordata nei passaggi del trailer attraverso un tratto distintivo che lo separa dagli altri membri della famiglia Dutton: è un “protettore”. La sua natura, unita alla preparazione da cowboy e all’esperienza accumulata come Navy SEAL, lo colloca in un territorio in cui le competenze non rappresentano solo un vantaggio, ma anche una responsabilità difficile da sostenere. Il Montana che lo accoglie è il luogo in cui la giustizia assume forme complesse e dove le sue abilità tornano indispensabili.

Volti vecchi e nuovi nel cast

La serie Y: Marshals porta con sé un insieme di interpreti che si affianca a Luke Grimes nella costruzione del nuovo racconto. Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means e Brett Cullen figurano tra i nomi coinvolti. L’universo nato attorno ai Dutton recupera inoltre alcuni volti già noti: Brecken Merrill, Gil Birmingham e Mo Brings Plenty tornano infatti a popolare questa grande saga televisiva che vede Kevin Costner come presenza fondamentale nella sua genesi.

Chi guida la produzione della serie

A firmare il primo episodio di Y: Marshals è Spencer Hudnut, autore della sceneggiatura e showrunner della serie, mentre la regia è affidata a Greg Yaitanes. Il gruppo che sorregge la produzione riunisce alcune tra le figure più legate alla costruzione del mondo dei Dutton: Taylor Sheridan — indicato come impegnato anche nello sviluppo di uno spinoff intitolato Rio Palo — Luke Grimes, David C. Glasser, John e Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin e Greg Yaitanes.

Luke Grimes, dal cinema a Yellowstone

La carriera di Luke Grimes comprende diverse tappe significative, tutte richiamate nel materiale fornito. L’attore ha preso parte a Brothers & Sisters - Segreti di famiglia e True Blood e ha recitato nella trilogia di Cinquanta Sfumature tra il 2015 e il 2018. Dallo stesso 2018 interpreta Kayce Dutton, figlio di John Dutton impersonato da Kevin Costner, ruolo che lo ha consolidato come uno dei volti centrali della saga. La nuova serie Y: Marshals rappresenta quindi un ulteriore approdo in un percorso che lo lega profondamente all’immaginario costruito attorno alla famiglia Dutton e alla loro eredità.