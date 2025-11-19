Kevin Costner in trattative per interpretare Bill Clinton

Costner in trattative per interpretare Bill Clinton in una serie tv sulle Nazioni UniteSerie TV
La serie tv, dal titolo "United", racconterà le missioni umanitarie svolte in tutto il mondo dalle Nazioni Unite, a cominciare dall'intervento a Timor Est del 1999
Secondo Variety, Kevin Costner sarebbe in lizza per il ruolo dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel dramma politico United. Fonti confermano che la serie tv è in fase di sviluppo. E che, co-prodotta in collaborazione con le Nazioni Unite, vedrà Kevin Costner e Leonardo DiCaprio nelle vesti di produttori esecutivi.
Cosa sappiamo su United
United sarà diretta dal regista di Night Hunter David Raymond, che ne curerà anche la sceneggiatura. Al centro della trama, storie vere di eroismo e perseveranza di filantropi impegnati a rendere il mondo un posto migliore per tutti. Raymond, con le Nazioni Unite, ha del resto un legame speciale: è un noto collaboratore della Creative Community Outreach Initiative e, nel 2016, ha organizzato una cena per i leader del settore per conto dell'organizzazione.
L'obiettivo di United è dunque quello di raccontare le missioni umanitarie svolte in tutto il mondo dalle Nazioni Unite, a cominciare dall'intervento a Timor Est del 1999.
Gli ultimi progetti di Kevin Costner
Di recente, Kevin Costner è stato regista, co-sceneggiatore, produttore e protagonista di Horizon: An American Saga - Capitolo 1, il primo capitolo della sua pianificata epopea in quattro parti sull'American West. Presentata in anteprima a Cannes nel 2024, la pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche a giugno. Horizon: An American Saga - Capitolo 2 è stato presentato invece in anteprima a Venezia lo scorso anno, ed è in attesa di una data d'uscita al cinema. Kevin Costner ha inoltre diretto la serie western contemporanea di Taylor Sheridan Yellowstone, andata in onda per cinque stagioni (fino al 2024) su Paramount Networks: per la sua interpretazione del rancher del Montana John Dutton, Costner ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica. L'attore ha abbandonato la serie a metà della quinta stagione. I suoi prossimi progetti includono Honeymoon with Harry, Horizon: An American Saga - Capitolo 3 e Headhunters.