Kevin Costner in trattative per interpretare Bill Clinton

Secondo Variety, Kevin Costner sarebbe in lizza per il ruolo dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel dramma politico United. Fonti confermano che la serie tv è in fase di sviluppo. E che, co-prodotta in collaborazione con le Nazioni Unite, vedrà Kevin Costner e Leonardo DiCaprio nelle vesti di produttori esecutivi.

Cosa sappiamo su United

United sarà diretta dal regista di Night Hunter David Raymond, che ne curerà anche la sceneggiatura. Al centro della trama, storie vere di eroismo e perseveranza di filantropi impegnati a rendere il mondo un posto migliore per tutti. Raymond, con le Nazioni Unite, ha del resto un legame speciale: è un noto collaboratore della Creative Community Outreach Initiative e, nel 2016, ha organizzato una cena per i leader del settore per conto dell'organizzazione.

L'obiettivo di United è dunque quello di raccontare le missioni umanitarie svolte in tutto il mondo dalle Nazioni Unite, a cominciare dall'intervento a Timor Est del 1999.