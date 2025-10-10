Yellowstone, Kevin Costner si scontrò duramente con Wes Bentley

Stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, lo scontro sarebbe avvenuto durante le riprese di una scena ad alto tasso emotivo. Al momento Wes Bentley e Kevin Costner non hanno commentato l’indiscrezione
The Hollywood Reporter ha lanciato la notizia di una presunta lite tra Kevin Costner (FOTO) e Wes Bentley. Lo scontro sarebbe avvenuto durante le riprese della serie tv Yellowstone. Al momento i due attori non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.
kevin costner e wes bentley, la lite sul set
Kevin Costner è tra gli attori e produttori statunitensi più famosi e apprezzati del mondo di Hollywood, tra i suoi lavori più recenti spicca sicuramente l’acclamata serie tv Yellowstone. Stando a quanto recentemente rivelato, Kevin Costner e Wes Bentley, rispettivamente interpreti del protagonista John Dutton III e del figlio Jaime Dutton, si sarebbero scontrati duramente durante le riprese di una scena ad alto tasso emotivo. Kevin Costner, coinvolto anche in qualità di produttore esecutivo, avrebbe suggerito al collega di recitare a modo suo abbandonando la sceneggiatura, Was Bentley avrebbe risposto di aver firmato per uno show di Taylor Sheridan, autore della serie tv, e non per una produzione di Kevin Costner provocando l’ira di quest’ultimo.
Un insider ha dichiarato: “A Kevin non è piaciuta la risposta e gli si è avventato contro. Non si sono tirati pugni, ma si sono affrontati, spingendosi e urtandosi, fino a quando non li hanno dovuti separare”. La produzione sarebbe poi andata in pausa per calmare gli animi. Al momento Wes Bentley e Kevin Costner non hanno commentato l’indiscrezione.
Yellowstone, formata da cinque stagioni per un totale di cinquantatré episodi, ha conquistato il pubblico e la critica ricevendo anche importanti riconoscimenti di enorme prestigio, tra questi ricordiamo la statuetta nella categoria Miglior attore in una serie drammatica all’ottantesima edizione dei Golden Globe proprio grazie all’interpretazione di Kevin Costner.
In oltre quarant’anni di carriera, Kevin Costner ha recitato in numerose produzioni, tra queste ricordiamo sicuramente Robin Hood - Principe dei ladri, Guardia del corpo, Terra di confine - Open Range e Balla coi lupi, quest'ultimo vincitore della statuetta come Miglior film alla 63esima edizione degli Academy Awards. Per quanto riguarda le pellicole di Wes Bentley (FOTO), citiamo American Beauty, Hunger Games e Mission: Impossible - Fallout con protagonista Tom Cruise.
