Yellowstone, in arrivo lo spin-off Y: Marshals

Una sinossi della serie conferma che, i giorni da rancher di Kayce Dutton, sono ormai un ricordo del passato (Kaye ha venduto gran parte del ranch di Yellowstone alla fine dello show originale). Ora, il cowboy sfrutterà le sue abilità di mandriano e quelle acquisite durante l'addestramento da Navy SEAL, come nuovo membro di un'unità d'élite della U.S. Marshals .

Chi è Luke Grimes

Attore e musicista statunitense nato il 21 gennaio 1984 a Dayton, Ohio, Luke Grimes ha studiato recitazione all'American Academy of Dramatic Arts di New York, per poi iniziare la sua carriera nel mondo del cinema e della tv nei primi anni 2000. Il grande pubblico lo conosce principalmente per il ruolo di Kayce Dutton nella serie TV di successo Yellowstone, dove veste i panni del figlio più giovane del patriarca interpretato da Kevin Costner (FOTO).

Prima di Yellowstone, Grimes ha recitato in film come American Sniper di Clint Eastwood e 50 sfumature di grigio nei panni di Elliot, il fratello di Christian Grey.

Oltre alla carriera da attore, è un appassionato di musica country e folk. Nel 2022 ha iniziato a pubblicare brani come cantautore, mostrando un lato più intimo e autentico della sua personalità artistica.