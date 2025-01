È uscito il trailer ufficiale della seconda stagione della serie televisiva 1923, il nuovo atto dello spin-off del successo Yellowstone che vede protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren.



Il video (che potete guardare nella clip posta in testa a questo articolo) anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo secondo capitolo della serie con protagonisti i due divi hollywoodiani. Ritroveremo le due star in lotta per il loro ranch, in un mix esplosivo di emozioni e tensioni che già ben emerge da questo trailer.



Harrison Ford e Helen Mirren riprendono i loro ruoli iconici di Jacob e Cara Dutton, questa volta impegnati a difendere il loro ranch da minacce sempre più insidiose.

La nuova stagione debutterà su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il prossimo 23 febbraio.



Un'anteprima durante l’AFC Championship

Il trailer ufficiale della seconda stagione è stato svelato il 19 gennaio 2025, durante la trasmissione della partita del campionato AFC della NFL.

Le immagini mostrano un Montana inospitale, segnato da rigidi inverni e da conflitti imminenti. Al centro della trama, un gruppo di ricchi uomini d’affari elabora un piano ambizioso per trasformare la regione in un “parco giochi per l’élite”. La posta in gioco è alta, e i Dutton dovranno lottare con tutte le loro forze per proteggere la loro terra e il loro stile di vita.

La corsa contro il tempo di Spencer

Tra i personaggi principali, Spencer Dutton (interpretato da Brandon Sklenar, 34 anni) intraprende una corsa contro il tempo per tornare a casa e difendere la sua famiglia.

Parallelamente, Alexandra (Julia Schlaepfer, 29 anni) si trova in una missione altrettanto personale per salvare il loro amore, messo a dura prova dagli eventi.

Nel trailer, due uomini seduti al bar dipingono un quadro inquietante di Spencer, definendolo un “eroe di guerra e assassino spietato”. Con tono minaccioso, uno di loro dichiara: “Distruggerò tutto ciò per cui hanno lottato,” riferendosi chiaramente ai Dutton.

Un Montana in bilico e il conflitto inevitabile

I piani dei potenti per trasformare il Montana in una località sciistica aggravano ulteriormente le tensioni. Una scena cruciale mostra un uomo che tenta di mediare, affermando: “Sto cercando di prevenire una guerra.” Jacob Dutton, con la sua tipica risolutezza, risponde: “Non si può prevenire.”

La tensione cresce mentre Spencer affronta un viaggio pericoloso per tornare in Montana, mentre al ranch i membri della famiglia si preparano al peggio. Cara Dutton, con una preghiera carica di speranza, esclama: “Prego che Spencer riesca ad arrivare.”

Intanto, uno degli uomini d’affari ricorda al suo alleato: “È ora di costruire l’esercito che mi hai promesso,” preannunciando un’escalation di violenza.

Un ranch pronto alla difesa

Le immagini finali del trailer mostrano armi pronte e volti determinati a difendere il ranch dei Dutton. Cara chiude con una frase simbolica che racchiude lo spirito della famiglia: “Qualsiasi cosa valga la pena avere, vale la pena combattere per ottenerla.”

La serie 1923 è frutto del lavoro dei creatori Taylor Sheridan e David C. Glasser, affiancati da un team di produttori esperti, tra cui John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman e Keith Cox.

Harrison Ford aveva già confermato il suo ritorno nel febbraio 2023, nonostante la produzione sia stata ritardata dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Oltre a Ford e Mirren, il cast comprende attori di talento come Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton e Jennifer Carpenter.

Brandon Sklenar, l’attore che interpreta Spencer Dutton, in una recente intervista rilasciata alla rivista americana People ha parlato dell’esperienza di recitare al fianco di due mostri sacri della settima arte (e, stavolta, anche del piccolo schermo) come Ford e Mirren, dicendo quanto segue: “Vedere persone del loro calibro mantenere un profondo livello di umiltà, umanità e gentilezza è qualcosa che porterò con me per sempre. Sono esseri umani davvero speciali, e questo si riflette nel loro lavoro e nell’amore che ricevono dal pubblico da così tanti anni.”

Data di uscita e dove guardare la serie

La seconda stagione di 1923 sarà disponibile dal 23 febbraio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q), dove gli spettatori possono già recuperare la prima stagione.

Con il suo mix di dramma, azione e paesaggi mozzafiato, la serie promette di essere un’altra pietra miliare nella saga dei Dutton.