Judy Hopps e Nick Wilde sono pronti a tornare in azione, questa volta con un nuovo caso da risolvere e un mondo ancora più vasto da esplorare. Il teaser (che potete guardare nella clip che trovate in alto, in testa a questi articolo) condiviso nelle scorse ore introduce nuovi animali (incluso un serpente misterioso doppiato nella versione originale da Ke Huy Quan).

Il seguito della pellicola del 2016 segna un grande ritorno tra misteri e inseguimenti. Ritroviamo la coniglietta agente Judy e la volpe Nick impegnati in una nuova indagine che li porterà a muoversi tra i vari distretti di Zootropolis (che nella versione originale si chiama invece Zootopia, che è anche il titolo della pellicola originale). Le loro abilità da detective vengono messe nuovamente alla prova in un’avventura piena di colpi di scena e situazioni esilaranti. Come nel primo capitolo, il cuore del film resta l’improbabile e affiatata coppia formata da Judy e Nick, doppiati rispettivamente da Ginnifer Goodwin e Jason Bateman nella versione originale.



Nuove specie nel mondo di Zootropolis

Il film amplia l’universo antropomorfo introdotto nel primo capitolo, includendo stavolta anche rettili e animali semiacquatici.

Tra le novità più curiose c’è il serpente Gary, doppiato da Ke Huy Quan, star di Everything Everywhere All at Once (nonché, lo ricordiamo per chi se lo fosse dimenticato, Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e Richard "Data" Wang ne I Goonies). La presenza di Gary è centrale nel teaser, che lo mostra in fuga insieme a Judy e Nick, inseguiti dalla polizia in una sequenza dinamica che attraversa varie zone della città.

Ci sono sia vecchie conoscenze che nuovi personaggi: nel trailer fanno la loro comparsa anche nuovi personaggi come Nibbles, un castoro doppiato da Fortune Feimster, e il dottor Fuzzby, un quokka terapeuta con la voce di Quinta Brunson. Non manca inoltre un misterioso personaggio incappucciato dagli occhi luminosi, che aggiunge una nota enigmatica alla storia.

La cantante Shakira torna nel ruolo di Gazelle, la celebre popstar che nel primo film aveva conquistato il pubblico con la hit Try Everything. L’artista ha annunciato che il suo personaggio avrà un nuovo look, una nuova canzone e naturalmente una coreografia tutta nuova: «Gazelle is back and she’s got a new look, a new song and, of course, new dance moves. Just wait until you see what she and her tiger dancers have been working on» (“Gazelle è tornata e ha un nuovo look, una nuova canzone e, naturalmente, nuove mosse di danza. Aspettate di vedere cosa lei e i suoi ballerini-tigre hanno preparato”), ha detto nel corso di un video presentato alla D23 Expo in Brasile.

Dietro le quinte e data d’uscita

Zootropolis 2 è scritto e diretto da Jared Bush, già co-autore del primo capitolo. Il film originale, firmato da Rich Moore e Byron Howard, aveva incassato oltre un miliardo di dollari nel mondo e vinto sia l’Oscar che il Golden Globe come miglior film d’animazione. Oltre al lungometraggio, il franchise si è ampliato anche grazie alla miniserie Zootropolis+ disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il sequel uscirà nelle sale il 26 novembre 2025. Nel frattempo, il teaser trailer promette un’avventura emozionante, ricca di nuovi personaggi e sorprese che espandono ulteriormente l’universo narrativo della città dove animali di ogni specie convivono... non sempre pacificamente.



