“GUARDIA DEL CORPO” (1992) - In questo film, con una grandiosa Whitney Houston, la canzone I Will Always Love You fa da sottofondo alle vicende dell’ex agente della Cia Frank Farmer (Costner), che, per guadagnare di più, ha scelto di dedicarsi alla professione di guardia del corpo. Viene contattato da Bill Devaney, manager della rockstar Rachel Marron (Houston), per vigilare sull’incolumità della donna che sta ricevendo da tempo lettere minatorie. Ma tra la guardia del corpo e la star nascerà una storia d’amore