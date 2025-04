È morta Valentina Tomada, attrice in Centovetrine

Terzo lutto nel cast della fiction Il paradiso delle signore. Dopo Pietro Genuardi , l’Armando della fiction scomparso il 14 marzo all’età di 62 anni per una malattia al sangue, e Andrea Savorelli, volto di Pietro Conti morto all’età di 30 anni, se n’è andata all’età di 55 anni anche Valentina Tomada , che interpretava Palma Rizzo. L’attrice, che aveva recitato anche in Centovetrine, Provaci ancora Prof., Don Matteo e Incantesimo, aveva da tempo una malattia. “Non è possibile Valentina! Valentina Tomada. Tutto quello che avremmo potuto e non sarà”, ha scritto sui social la collega Emanuela Grimalda.

LA RICHIESTA DI PENSIERI POSITIVI

“Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata, ma sempre io”, aveva scritto su Instagram Tomada appena due settimane fa. “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio”. L’ultimo post su Facebook, invece, risale al 21 marzo: “Amici cari, vi ringrazio delle vostre manifestazioni di affetto, ma vi invito a non mandarmi i messaggi privati a cui non posso rispondere, soprattutto perché non saprei proprio cosa dirvi. Se ci tenete a me l’unica cosa che vi chiedo è di mandarmi pensieri positivi. Solo questo… Grazie di cuore. vi prego di non chiedermi altro”.