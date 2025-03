4/22 ©IPA/Fotogramma

“Domani partirai per questo viaggio assurdo di cui a volte mi avevi parlato ma che non avevi organizzato ancora bene… ti mancavano un sacco di cose… - ha aggiunto Linda Ascierto sui social - Sono certa che tu non avrai problemi perché quello che importa non è il viaggio in sé ma la destinazione… Quando arrivi per favore dimmi come va… dimmi se sei felice. Ti amo”. (Nella foto Linda Ascierto e il padre di Genuardi)