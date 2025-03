Biancaneve, il cast del live action con Rachel Zegler e Gal Gadot

1/10 Disney via Webphoto

Rachel Zegler è la principessa Biancaneve nel film Biancaneve (in originale, Snow White) lungometraggio diretto da Marc Webb prodotto dalla Walt Disney Pictures, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 20 marzo.

Zegler, statunitese, classe 2001, ha vinto il Golden Globe nel 2022 per West Side Story e ha recitato anche in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente



