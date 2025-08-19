Winter Spring Summer Or Fall, data d'uscita del film con Jenna Ortega

Winter Spring Summer Or Fall, la data di uscita del film romantico con Jenna OrtegaCinema
Winter Spring Summer Or Fall, la nuova attesissima commedia intrisa di romanticismo con protagonista Jenna Ortega, debutta su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) il prossimo primo settembre. Questo film di formazione è diretto da Tiffany Paulsen e vede come co-protagonista della diva del teen gotico (l’eroina della serie televisiva Mercoledì) l’attore Percy Hynes White.
Il servizio di streaming ha già diffuso il trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo), offrendo agli spettatori un primo sguardo sulla trama e sull’atmosfera del film. L’annuncio della data di uscita chiude settimane di attesa tra i fan delle produzioni originali Paramount+, curiosi di scoprire il nuovo lavoro della regista.
Una storia di incontri e crescita personale
La pellicola racconta la vicenda di due adolescenti dai caratteri opposti, Remi, interpretata da Jenna Ortega, e Barnes, affidato a Percy Hynes White. La storia inizia con un incontro casuale durante l’inverno dell’ultimo anno di liceo, ma il percorso dei protagonisti non si esaurisce lì: il film segue altri tre appuntamenti tra i due, ciascuno ambientato in una stagione diversa. Questi momenti chiave diventano tappe fondamentali della loro crescita personale e dell’evoluzione del loro rapporto, fondendo elementi tipici della commedia romantica con quelli del racconto di formazione.
Regia e sceneggiatura
Dietro la direzione c’è Tiffany Paulsen, già nota per i film Holidate e About Fate. La sceneggiatura è opera di Dan Schoffer, che ha costruito una narrazione centrata sui cambiamenti stagionali e sugli incontri che trasformano progressivamente i protagonisti.
Paulsen guida la storia con uno stile fresco e dinamico, capace di evidenziare tanto le dinamiche romantiche quanto i percorsi di crescita emotiva dei personaggi principali.
Produzione e cast
La produzione è firmata da Josh Shader, Brad Krevoy e David M. Wulf per Motion Picture Corporate of America e Wall Fly, studi già attivi nel settore delle commedie romantiche e dei film destinati a un vasto pubblico.
Accanto a Jenna Ortega e Percy Hynes White, il cast include anche Marisol Nichols, Elias Kacavas, Adam Rodriguez e Jacqueline Emerson, noti rispettivamente per le loro apparizioni in Riverdale, My Big Fat Greek Wedding, Criminal Minds e Hunger Games. La presenza di attori consolidati insieme a giovani talenti contribuisce a rendere più solida e riconoscibile la narrazione.
Disponibilità in streaming
Winter Spring Summer Or Fall sarà disponibile esclusivamente su Paramount+ a partire dal primo settembre. Il trailer già pubblicato offre uno sguardo agli incontri tra Remi e Barnes, anticipando la successione stagionale e il percorso di crescita che caratterizza l’intera pellicola, e conferma l’intento di attrarre un pubblico giovane appassionato di storie romantiche e di formazione.
