Mercoledì, Jenna Ortega parla della terza stagione

In attesa dell’uscita della seconda stagione di Mercoledì, Steve Weintrab di Collider ha intervistato Jenna Ortega in merito al futuro della serie tv targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

mercoledì 3, si farà?

A circa due anni anni e mezzo dall’uscita degli otto episodi della prima stagione, Jenna Ortega sta per tornare nel ruolo della protagonista della serie diretta da Tim Burton. La giovane attrice si è pronunciata in merito alla possibilità di una terza stagione: “Non abbiamo ricevuto nessun ok o qualcosa di simile, ma so che gli autori stanno… con uno show del genere, vuoi tipo continuare il gioco”. Jenna Ortega (FOTO) ha proseguito: “Quindi credo che loro stiano ragionando e lanciando alcune idee”. Al momento nessuna conferma ufficiale da parte della produzione.