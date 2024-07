Stranger Things 5 e Mercoledì 2 usciranno su Netflix nel 2025

Sui social media, alcuni utenti si sono detti esasperati per la lunga attesa. Tanta è la voglia di vedere come la popolare serie di fantascienza - con un cast corale che include Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder - si concluderà. E c'è chi ipotizza che, il ritardo, sia dovuto alla vasta gamma di effetti speciali spettacolari della stagione conclusiva. Ciò che è certo, è che si rivedranno quasi tutti i personaggi più amati, fatta eccezione per Eduardo Franco/Argyle . L'attore, infatti, non figura nella foto del cast pubblicata a inizio 2023 e ha confermato in un'intervista che non tornerà.

Gli episodi finali di Stranger Things 5 sono attualmente in produzione . E, ora, vi è la certezza: la loro uscita è fissata per il 2025.

Cosa sappiamo su Mercoledì 2

La seconda stagione di Mercoledì è attesa sin dal debutto della serie su Netflix, nel 2022. Sebbene la produzione del popolarissimo show abbia subito ritardi, le riprese sono finalmente iniziate all'inizio di maggio.

Tuttavia, come per Stranger Things 5, anche per Mercoledì 2 bisognerà attendere il 2025.

I fan di Mercoledì saranno però sorpresi di sapere che tre personaggi della prima stagione non torneranno nella seconda. Secondo Deadline, Percy Hynes White, Jamie McShane e Naomi J. Ogawa (rispettivamente Xavier Thorpe, lo sceriffo Donovan Galpin e Yoko Tanaka) non ci saranno. Anche se, secondo quanto riferito, McShane riprenderà il suo ruolo brevemente, come guest star, per "concludere la storia del suo personaggio" dopo che il figlio Tyler si è rivelato essere Hyde. Per tutto il resto, non resta che attendere.