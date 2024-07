Stranger Things 5, la prima clip dal backstage con Millie Bobby Brown

Le riprese della stagione finale sono ormai a metà e, per celebrare il traguardo, Netflix ha deciso di portare dietro le quinte i fan della serie. Non solo: ha anche presentato al pubblico tre new entry

Nel video vediamo Millie Bobby Brown alla guida di un'automobile. Poi un'inquadratura mostra Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gates Matarazzo), Lucas (McLaughlin) e Will (Noah Schnapp) rannicchiati attorno a una radio; un'altra vede il quartetto insieme a Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery), questa volta attorno a una lavagna luminosa. I vari personaggi sono stati separati per la maggior parte della quarta stagione, ed è quindi un sollievo vederli lavorare di nuovo insieme. Dustin sembra anche indossare una maglietta dell'Hellfire Club, quasi a voler tener vivo lo spirito del defunto leader del club, Eddie Munson (Joseph Quinn).

Come spiega Caleb McLaughlin nel video, la produzione è circa a metà . E, sebbene il girato non sveli troppo della trama, ci sono comunque un po' di golose anticipazioni .

Nell Fisher ( La casa – Il risveglio del male ), Alex Breaux (Waco: The Aftermath), Jake Connelly : sono loro, le tre new entry di Stranger Things 5 . Lo annuncia il video del dietro le quinte da poco pubblicato su YouTube, per la gioia di tutti i fan. Che, guardando il filmato, possono compiere un vero e proprio viaggio sul set , fatto di contenuti esclusivi, interviste e piccoli spoiler.

Le new entry

Ci sono poi frame del Sottosopra, nel video diffuso da Netflix, o così sembra. E c'è un membro della crew che applica una sostanza gocciolante su alcuni misteriosi viticci rossi. Jamie Campbell Bower - che interpreta Vecna, alias Henry Creel, il cattivo principale della serie - afferma che: "La stagione 4 è stata grandiosa, ma la stagione 5 sembra ancora più grande”. Mentre Linda Hamilton, icona del cinema anni ’80 ora parte del cast, dice fuori campo: “Adoro questo show: sono davvero una fan”.

Le new entry di Stranger Things 5 appaiono invece solo brevemente. Fisher interpreta una ragazza (probabilmente la sorella minore di Mike, Holly), Brex viene visto con un fucile tra le braccia. Mentre una terza ripresa mostra Connelly in piedi accanto alla sorella di Lucas, Erica (Priah Ferguson): che sia una delle sue compagne di classe? Per il momento, non resta che attendere.