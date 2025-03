Guns N' Roses, il batterista Isaac Carpenter sostituisce Frank Ferrer

Cambio dietro le pelli per il gruppo musicale hard & heavy statunitense: a distanza di poche ore dall’addio del vecchio drummer, la storica band americana ha ufficializzato il nome del suo nuovo batterista: si tratta di Isaac Carpenter, musicista di grande esperienza e talento. Il nuovo membro del gruppo debutterà con la band nel tour mondiale che partirà nella primavera del 2025



Grande cambiamento in casa Guns: il gruppo musicale hard & heavy statunitense Guns N' Roses ha visto andarsene via poche ore fa il batterista Frank Ferrer, che ha deciso di uscire dal gruppo ed è stato prontamente sostituito da un collega, il talentuoso Isaac Carpenter. Il cambio dietro le pelli a distanza di poche ore dall’addio del vecchio drummer ha scombussolato molto i fan dei Guns N' Roses, che non si aspettavano nulla del genere. Il gruppo ha ufficializzato il nome del nuovo batterista dopo molto pochissimo, confortando così il proprio pubblico con un’ottima notizia, dato che Carpenter è un musicista di grande esperienza e talento. Il nuovo membro del gruppo debutterà con la band nel tour mondiale che partirà nella primavera del 2025. L'esordio di Isaac Carpenter con i Guns N’ Roses è dunque previsto per il 1° maggio 2025, in occasione della prima data del tour a Incheon, in Corea del Sud.

L’annuncio a sorpresa è giunto appena un giorno dopo l’uscita di scena di Frank Ferrer, che era il batterista della band dal 2006.

Isaac Carpenter, un mito nel panorama rock La scelta è ricaduta su Isaac Carpenter, un nome già noto nel panorama rock per la sua versatilità e il suo stile potente. Sarà lui ad accompagnare Axl Rose, Slash e Duff McKagan nei numerosi appuntamenti dal vivo previsti per il 2025. Il tour toccherà Europa, Asia e Medio Oriente, portando i Guns N’ Roses sui palchi dei più importanti festival e stadi del mondo. Il batterista che raccoglie l’eredità di Ferrer è nato e cresciuto nella regione delle Tri-Cities, nello stato di Washington, Isaac Carpenter si è fatto strada nella scena musicale grazie al suo talento come batterista e compositore. La sua carriera inizia ufficialmente nel 1995, quando, ancora giovanissimo, fonda la band Loudermilk. Il gruppo attira l’attenzione di Rick Rubin, celebre produttore discografico, che decide di metterli sotto contratto con la American Recordings. Negli anni, Carpenter ha collaborato con numerosi artisti e band di primo piano, tra cui Duff McKagan’s Loaded, Awolnation, Adam Lambert, A Perfect Circle e The Exies. La sua versatilità lo ha portato a lavorare anche con gruppi hardcore come Barbarians of California e a partecipare a diverse produzioni cinematografiche e televisive. La combinazione di tecnica, groove e potenza ha reso Carpenter uno dei batteristi più richiesti della scena rock. Approfondimento Guns N’ Roses, annunciata una data a Firenze nel 2025

Il passaggio di testimone: Ferrer lascia dopo 17 anni L’ingresso di Isaac Carpenter segna la fine di un’era per i Guns N’ Roses, che salutano Frank Ferrer dopo una lunga collaborazione durata quasi due decenni. Ferrer, entrato nel 2006, ha suonato per l’ultima volta con la band il 5 novembre 2023, lasciando un’impronta significativa nei concerti dal vivo e nelle registrazioni del gruppo. Approfondimento Slash esalta i Måneskin e conferma arrivo album dei Guns N’ Roses