Guns N’ Roses, annunciata una data a Firenze nel 2025

L’iconico gruppo di hard rock targato Stati Uniti tornerà nel nostro Paese il prossimo anno per un'unica esibizione, che sarà parte della nuova tournée mondiale del gruppo. La data è quella del 12 giugno 2025, quando i Guns saranno protagonisti sul palco del Firenze Rocks, il famoso festival musicale che ogni anno porta nel capoluogo della Toscana alcuni tra i più grandi artisti internazionali. Il concerto si terrà alla Visarno Arena, situata nel cuore del Parco delle Cascine, un’area che può accogliere circa 50.000 spettatori. L'evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati italiani di rock: Axl Rose, Slash e gli altri membri del gruppo cult porteranno in scena un repertorio che ha segnato la storia della musica. Tra le hit attese non mancheranno brani intramontabili come Sweet Child O' Mine e Welcome to the Jungle, giunto per citare alcune delle canzoni che hanno scritto un capitolo della storia delle sette note mondiali.



Biglietti e prevendite I biglietti saranno in vendita a partire dal 12 dicembre 2024 per gli iscritti a My Live Nation, mentre l’acquisto generale sarà aperto dal giorno successiv, il 13 dicembre. Le tariffe varieranno in base alla posizione e alla disponibilità, con opzioni che garantiranno comunque un’esperienza di alto livello per ogni spettatore, come fanno sapere i siti web che si occupano della prevendita dei biglietti.

Un tour mondiale che tocca l’Italia Questo concerto si inserisce nel più ampio tour globale dei Guns N’ Roses, che fa seguito al successo della loro reunion iniziata nel 2016. La band ha conquistato generazioni di fan grazie alla fusione unica di hard rock, ballate e sonorità metal, e si prepara a emozionare ancora una volta il pubblico con una scaletta che spazia dagli esordi con Appetite for Destruction fino ai successi più recenti.

La leggenda continua Il nome Guns N’ Roses, nato dall’unione di due band degli anni ‘80, è simbolo di una delle carriere più straordinarie nella storia del rock. Con oltre 100 milioni di dischi venduti, hanno segnato un’epoca e influenzato innumerevoli artisti. Il loro debutto con Appetite for Destruction nel 1987 ha imposto un nuovo standard nel panorama musicale, e brani come November Rain continuano a essere capolavori amati sia dalle vecchie sia dalle nuove generazioni. Parliamo di una band hard rock statunitense nata a Los Angeles nel 1985 e da allora diventata un mito. La formazione originale includeva Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan e Steven Adler. Questo gruppo ha dominato la scena musicale tra gli anni '80 e '90 grazie a sound potente e a performance trasgressive. Dal 1993, ha affrontato numerosi problemi interni dovuti a tensioni tra Axl Rose e gli altri membri. Axl è stato l'unico membro stabile fino al 2016, quando Slash e Duff McKagan sono rientrati nella band. La reunion del 2016 è avvenuta in occasione del Coachella Valley Music and Arts Festival. Nel 2012, la formazione originale è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. Per ciò che riguarda la loro discografia, i Guns hanno all’attivo sei album in studio: Appetite for Destruction (1987) e G N' R Lies (1988) sono i primi due.

Use Your Illusion I e Use Your Illusion II sono usciti nel 1991. The Spaghetti Incident? è del 1993. L'ultimo album in studio è Chinese Democracy e risale al 2008.