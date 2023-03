Guns N’ Roses, Slash produrrà film horror: "Ho sempre amato il genere"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il chitarrista dei Guns N' Roses, Slash, ha aperto una casa di produzione cinematografica specializzata in pellicole dell'orrore.

"Sono sempre stato un grande fan dell'horror”, ha confessato. "Voglio entrare nell'attività di produzione per realizzare film che mi piacerebbe vedere”. Che specifica essere i film che “ti spaventano a morte”. Anzi: "che ti spaventavano", un tempo (con una nemmeno troppo velata critica al genere di oggi, come vedremo più avanti).

Per questo motivo il famoso chitarrista britannico-americano - al secolo Saul Hudson ma universalmente conosciuto con lo pseudonimo di Slash (probabilmente pure sua mamma lo chiama così) - ha deciso di intraprendere un'avventura imprenditoriale di questo tipo.

La casa di produzione cinematografica che ha inaugurato si chiama BerserkerGang. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Variety, che spiega che questa operazione è in collaborazione con alcuni professionisti del genere dell'orrore.

A bordo ci sono Michael Paszt, James Fler e Andrew T. Hunt di Raven Banner. Poi c’è Rodrigo Gudiño, regista e fondatore della rivista Rue Morgue.

È coinvolto anche il produttore Pasha Patriki di Hangar 18 Media. Insomma, Slash è in ottima compagnia.

Inoltre con un nome d'arte del genere, non poteva che iniziare a produrre film slasher…

Lo slasher (dall'inglese to slash, "ferire profondamente con un'arma affilata") è un sottogenere di film horror in cui l'antagonista principale è un maniaco omicida (spesso mascherato) che dà la caccia a un gruppo di persone (spesso giovani) in uno spazio più o meno delimitato, utilizzando in genere armi da taglio per ucciderli in modo cruento. In una parola sola: Scream.

Tuttavia non sappiamo se le preferenze di genere di Slash ricadano proprio su questo sottogenere che riecheggia il suo nome d’arte. Comunque staremo a vedere quando usciranno i primi titoli della casa di produzione BerserkerGang.