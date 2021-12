Slash e Myles Kennedy, il nuovo singolo è "Fill my World"

Lo storico chitarrista e compositore dei Guns N’ Roses ha pubblicato il suo secondo singolo estratto dall’album “4”, in uscita il prossimo febbraio. Si chiama “Fill My World” ed è un duetto in compagnia di Myles Kennedy And The Cospirators Condividi

È già disponibile su Spotify e su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale, “Fill My World”, il nuovo singolo del chitarrista Slash (Guns N’ Roses) in compagnia di Myles Kennedy (Alter Bridge) And The Cospirators. Si tratta della seconda traccia ufficiale – dopo “The River Is Rising” – estratta dal nuovo album “4”, in arrivo il prossimo 11 febbraio. “Fill My World” ha tutte le carte in regola per porsi come una rock ballad con l’obiettivo di mettere in luce l’anima più melodica del disco.

Slash annuncia il nuovo singolo “Fill My World” approfondimento Guns N’ Roses a Milano annunciato il concerto a San Siro a luglio 2022 “Fill My World” è il titolo del nuovo singolo di Slash uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso venerdì 3 dicembre. Ecco le parole dello storico chitarrista dei Guns N’ Roses a proposito della lunga collaborazione con Myles Kennedy And The Cospirators, giunta ormai al quarto album in studio insieme: “Credo sia la cosa migliore che abbiamo mai fatto. Non abbiamo nessuna intenzione di rallentare” ha raccontato il compositore spiegando come “4” e le sue tracce audio, siano il naturale proseguimento di “Living The Dream” (2018). “Fill My World” è il racconto di un uomo che vive nella solitudine e nel silenzio di quella persona che è stata sua compagna di vita, sua sentinella e guida. Una compagna che ora non c’è più, ma che il cantante spera ritorni presto. “Gira la chiave/Per favore torna da me/Per quanto tempo starai via/Respiro a malapena/Perché tutto quello che so/È che mi manchi davvero tanto/Cosa darei per sapere/Che riempirai di nuovo il mio mondo”. “Fill My World” è una canzone più intima, intensa, che viene dall’anima. Abbandona infatti le tinte decisamente rock di “The River Is Rising” per avvicinarsi a corde più ballad e melodiche.