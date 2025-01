MasterChef Italia, la sfida dolce e salata di Iginio e Deborah Massari

25/31

È il momento degli assaggi, che culminerà in un confronto tra i piatti degli aspiranti chef. Via via, alcuni saliranno in balconata, e uno solo rimarrà fuori. Simone presenta Tataki di pescatrice, rana pescatrice scottata con salsa ai pomodorini di mare e maionese alle acciughe. Il concorrente gioca la Golden Pin anche se, data la qualità del piatto, non sarebbe stato necessario. Simone evita il confronto con gli avversari e sale direttamente in balconata

MasterChef Italia 14, il meglio della quinta puntata. VIDEO