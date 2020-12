I Guns N'Roses: nuova musica nel 2021, l'anticipazione di Slash

Guns N'Roses, il nuovo album

“In questo periodo ho passato un sacco di tempo a scrivere e incidere demo”, ha spiegato Slash a Cleveland.com. “Io e Duff abbiamo già fatto alcune jam e lavorato al nuovo disco dei Guns. Ci sono molti progetti in corso, non so starmene con le mani in mano. Mi piace pensare che l’anno prossima uscirà qualcosa di nuovo, su tutti i fronti. È difficile dirlo. Ma voglio pensare che nel 2021 avremo delle novità” ha concluso, per la gioia dei fan. Non solo. Oltre al nuovo album dei Guns N'Roses, nel 2021 potrebbe arrivare anche un nuovo lavoro di Slash in collaborazione con Myles Kennedy and the Conspirators. “Abbiamo fatto una settimana di pre-produzione e ci sono 20 canzoni. L’anno prossimo ricominceremo da capo” ha rivelato Slash a Cleveland.com. Che i Guns N'Roses stessero lavorando ad un nuovo album si sapeva da qualche mese. A luglio Slash ha confermato di aver lavorato a nuovi brani durante il lockdown con Duff McKagan e Axl Rose. Parlando al sito specializzato in strumenti musicali Sweetwater, Slash ha spiegato di aver “utilizzato il tempo liberato dal tour per lavorare insieme alla band al nuovo disco. Ho lavorato da solo nel mio studio casalingo ma mi sono anche incontrato per provare con Duff e con Axl”.