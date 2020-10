Guns N' Roses, "Not In This Lifetime" diventa un flipper

I Guns N’ Roses hanno lanciato il flipper dedicato “Not in This Lifetime”. Prodotto da Jersey Jack Pinball, sarà disponibile in tre edizioni ed è stato progettato in collaborazione con il chitarrista Slash, che ha registrato alcuni nuovi riff inediti per il progetto. "È stata un'esperienza molto appagante lavorare con Jersey Jack sul nuovo flipper GNR 'Not In This Lifetime'", ha detto Slash in una nota. "I flipper dell’azienda sono unici e i più belli mai realizzati e sono onorato di aver potuto lavorare con il loro brillante team per un progetto così rock'n'roll". Il designer di Jersey Jack Pinball Eric Meunier ha aggiunto: "Avere questo tipo di lavoro di progettazione e partecipazione, non è mai stato fatto prima nel settore". Il gioco è progettato intorno a una scaletta di 21 canzoni dei Guns N’ Roses. È dotato di un palco per concerti e riflettori in movimento, e include video del tour "Not In This Lifetime", oltre a sculture in-game tra cui un Axl Rose urlante e l'iconico cilindro di Slash. Include anche registrazioni vocali di Rose, Slash, Richard Fortus, Frank Ferrer, Dizzy Reed e l'annunciatore dei GN'R MC Bob, e anche la narrazione del gioco del bassista Duff McKagan e della tastierista Melissa Reese.