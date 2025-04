Marilyn Manson annuncia il tour 2025, Bergamo unica data in Italia

Martedì 25 novembre il cantante si esibirà alla ChorusLifeArena di Bergamo per l’unico show nel nostro Paese della tournée a supporto dell’ultimo album One Assassination Under God - Chapter 1

Marilyn Manson ha annunciato la nuova tournée mondiale. A novembre l’artista farà tappa anche in Italia con un concerto in programma alla ChorusLife Arena di Bergamo .

marilyn manson in concerto in italia

Il 7 agosto Marilyn Manson darà il via al tour dalla città di Sturgis, Dakota del Sud, per poi toccare Kansas City, San Diego, Las Vegas, Sacramento e molte altre città. Dopo la leg americana, l’artista arriverà in Europa con venti appuntamenti live, tra questi anche uno in Italia.

Martedì 25 novembre il cantante si esibirà alla ChorusLifeArena di Bergamo per l’unico show italiano della tournée a supporto dell’ultimo album. L'artista ha parlato del disco in un post sul suo profilo Instagram: “One Assassination Under God - Chapter 1 è la prima parte della mia storia. Queste canzoni sono state evocate dal purgatorio e sono crude come una fila di denti rotti che ricordano vagamente un sorriso. La mia arte è ciò per cui vivo”.