Marilyn Manson in concerto Milano, serata sold out in 24 ore

Dopo l'annuncio sono state sufficienti 24 ore per esaurire tutti i biglietti. Marilyn Manson, Il Reverendo, torna in Italia per una data speciale all'Alcatraz di Milano martedì 11 febbraio: tutti i biglietti sono già stati venduti dunque non saranno disponibili in cassa la sera dello show ulteriori tagliandi. Protagonista del concerto, oltre ai suo pezzi storici, sarà il recente album One Assassination Under God - Chapter 1, che inaugura un nuovo capitolo della sua storia artistica. Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto.