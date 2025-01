MeToo, cadono le accuse contro Marilyn Manson

Dopo 4 anni dall'inizio dell'inchiesta cadono le accuse contro Marilyn Manson: il procuratore della contea di Los Angeles Nathan Hochman ha detto che non ci sono prove sufficienti per incriminare per molestie sessuali e violenza domestica il cantante il cui vero nome e' Brian Warner. "Le accuse di violenza domestica sono troppo vecchie mentre per quelle di molestie sessuali pensiamo di non essere in grado di ottenere una condanna oltre ogni ragionevole dubbio", ha detto Hochman rendendo omaggio al "coraggio e alla resilienza" delle donne che hanno denunciato Manson e alla "pazienza" che hanno avuto nel collaborare all'inchiesta.

Il rocker di Antichrist Superstar era stato accusato da varie donne tra cui l'attrice di Westworld, Rachel Wood, che con il cantante aveva avuto una relazione diventata pubblica nel 2007 quando lei aveva 19 anni e lui, 38enne, stava divorziando dall'attrice burlesque Dita von Teese. La coppia aveva annunciato il matrimonio nel 2010, per poi separarsi di li' a poco. Rachel aveva accusato Manson di aver cominciato ad adescarla quando era ancora teenager e per anni di aver "orrendamente abusato di lei" avendole "lavato il cervello e riducendola in sottomissione". In uno show di solidarieta' con la Wood almeno altre quattro donne avevano poi postato le loro esperienze raccontando di aver subito da Manson atti di violenza anche sessuale, abusi psicologici e altre forme di coercizione.