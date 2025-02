5/12 ©Getty

Cynthia Erivo è stata una delle voci più imponenti del grande tributo a Quincy Jones, il grande produttore, compositore, discografico, trombettista e attivista statunitense, scomparso lo scorso novembre.

La star di Wicked ha cantato Fly Me To The Moon accompagnata da Herbie Hancock al pianoforte ma i momenti emozionati per ricordare Jones sono stati tanti e con vari protagonisti, da Will Smith a Janelle Monáe che ha cantato Don’t Stop Til You Get Enough