Super Bowl 2025, i trailer dei film che vedremo durante l'evento

Come da tradizione, gli Studios hollywoodiani sfrutteranno gli spazi pubblicitari all'interno dell'evento per diffondere le anticipazioni di alcune delle produzioni più attese della stagione.

Non sono previsti, al netto di cambio dei piani, trailer dei titoli Netflix, Amazon MGM Studios, Warner Bros. e Lionsgate



Il mondo sportivo e non solo si sta preparando al Super Bowl 2025, in agenda per domenica 9 febbraio (in Italia sarà già lunedì 10 febbraio perché qui tutto avrà inizio alle 00.30).

Nel corso del match della NFL, che quest'anno si svolge a New Orleans, in Louisiana, gli appassionati di cinema e serie potranno godersi anche un gran numero di anticipazioni a proposito delle produzioni più attese della stagione.

La stampa statunitense, con Deadline in testa, ha stilato l'elenco dei titoli i cui trailer sono molto probabili.

Per alcuni Studios non è difficile capire quali sono i prodotti su cui si vuol puntare di più l'attenzione.



Il Super Bowl, una vetrina imperdibile per Hollywood Il Super Bowl è l'evento per eccellenza negli Stati Uniti capace di riunire milioni di persone davanti alla tv, una verina imperdibile per le aziende e i brand per dare visibilità ai propri prodotti di punta.

Gli studios hollywoodiani, che non sfuggono a questa logica, approfitteranno come sempre di questo mega appuntamento sportivo per promuovere le produzioni di cui ci sia aspettano i maggiori incassi.

I trailer in anteprima che saranno diffusi nelle pause del match riguarderanno blockbuster, film per famiglie e titoli di sicuro richiamo. Le previsioni scommettono sui più attesi, dunque i sequel, che riescono sempre a portare parecchio pubblico in sala e non solo negli Stati Uniti.

Alla partita non dovrebbero unirsi, per questa volta, le piattaforme di streaming, Netlix e Prime Video, perché di norma promuovono i loro titoli per altre vie (vedi il recente Next on Netflix, tutto dedicato alle anticipazioni). Nemmeno Lionsgate e Warner Bros. dovrebbero proporre anteprime.

I probabili trailer, da Disney a Universal Tra le produzioni attese per la prossima estate targate Marvel Studios, Disney dovrà scegliere due trailer tra gli attesi The Fantastic Four: The First Steps, Thunderbolts* e Captain America: Brave New World. D'altra parte, da promuovere ci sono anche Elio, Lilo & Stich e Biancaneve.

Paramount Pictures punterà quasi certamente sull'atteso ultimo capitolo della saga con Tom Cruise, Mission: Impossible - Dead Reckoning ma tra le produzioni importanti del 2025 ci sono anche Novocaine con Jack Quaid e I Puffi.

Mentre restano incerte le posizioni di Sony Pictures e di Apple Studios, sembra proprio che gli Universal Studios stiano pensando al trailer del remake live-action di Dragon Trainer e a quello di Jurassic World- La Rinascita, film con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Abbastanza certo il trailer anche di M3GAN 2.0 prodotto da Bloomhouse e distribuito da Universal.

Non ci sarà spazio, dunque per anteprime del sequel di Wicked, già una delle pellicole più attese dell'anno.

Al Super Bowl 2024 le clip di Wicked e di Deadpool & Wolverine, lanciate in anteprima durante l'evento, hanno portato fortuna ai due titoli che si sono confermati poi grandi successi della stagione.

