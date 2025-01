Super Bowl 2025, SZA sarà l'ospite speciale dell'Halftime Show

Kendrick Lamar e SZA, la lunga collaborazione

Kendrick Lamar e SZA sono molto più che colleghi. Nel corso degli anni i due artisti hanno collaborato in svariate occasioni dimostrando un’alchimia unica e la capacità di imporsi come protagonisti assoluti della scena musicale. Tra i loro brani ricordiamo All the Stars, nominato in ben quattro categorie ai Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year, Best Melodic Rap Performance e Best Song Written for Visual Media.

Nelle scorse ore Kendrick Lamar ha annunciato la presenza di SZA come ospite speciale dell’Halftime Show 2025 in un video condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di diciassette milioni di follower. Ad aprile, i due artisti si ritroveranno per il Grand National Tour, la serie di concerti che attraverserà l’America facendo tappa anche in Canada.