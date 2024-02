Usher, dopo il Super Bowl matrimonio a Las Vegas con la fidanzata

Usher ha detto sì. Domenica 11 febbraio, dopo la performance all’Halftime Show del Super Bowl LVIII , l’artista vincitore di otto premi Grammy ha sposato la fidanzata Jennifer Goicoechea in una piccola cappella di Las Vegas. A fare da testimone di nozze è stata la madre del cantante, Jonetta Patton. Come dichiarato alla rivista People da un rappresentante di Usher, alla cerimonia la coppia era “circondata da amici intimi e dalla famiglia” e ora gli sposi “non vedono l’ora di continuare a crescere i loro figli insieme circondati dall’amore e ringraziano tutti per gli auguri”.

UNA CONNESSIONE PROFONDA

“Quando trovi qualcuno che sai essere un buon partner, naturalmente è un onore e un piacere essere in grado di dividere la vita con qualcuno che vuole dividerla con te e che ama te, chi tu sei” ha raccontato Usher a People. Il cantante ha percepito una profonda connessione con la moglie durante il lungo percorso di crescita insieme: “Ho iniziato questo viaggio, ho trovato e incontrato una partner fantastica che ha finito per diventare la mia migliore amica e che è stata qui per tutto il tempo, e io ero tipo, uao, questo sarebbe bello”. Dalle prime voci sulla frequentazione nel 2019, alla nascita dei figli Sovereign Bo nel 2020 e Sire Castrello nel 2021, la coppia ha ora messo l’anello al dito. “E saremo l’uno nelle vite dell’altra finché non moriremo, ovviamente, perché abbiamo qualcosa da condividere. È bello. I nostri bambini. Ma non per questo. Io sento davvero di avere una partner straordinaria che rispetto”. Un sentimento reciproco che Goicoechea, che ha lavorato a lungo nell'industria musicale, manifesta anche con il pieno supporto alle attività di Usher. “Sono molto felice, molto fortunato ad avere un’incredibile amica, non solo una partner. Lei è la mia migliore amica e la amo”.