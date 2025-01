Incendio Los Angeles, anche Taylor Swift e Beyoncé donano fondi

Los Angeles continua a fare i conti con gli incendi che da giorni bruciano le colline tra Santa Monica e Malibu e di Altadena. I roghi nei giorni scorsi hanno causato la morte di almeno 25 persone, con altre 26 che risultano ancora disperse. Le fiamme hanno divorato 12mila edifici e ridotto in cenere 162 chilometri quadrati. Mentre i venti sono in calo e i pompieri stanno facendo progressi nella lotta contro le fiamme, a preoccupare ora è la nube tossica provocata dagli incendi: i roghi, infatti, hanno divorato aree boschive e cespugli, ma anche macchine, elettrodomestici, case e fabbriche con materiali pericolosi, come amianto e plastica. Resta in vigore, quindi, lo stato d'emergenza sulla qualità dell'aria dichiarato il 10 gennaio dalle autorità sanitarie. Intanto, diversi artisti continuano a donare e invitano i fan a fare altrettanto.

Il concerto Fire Aid

Né Swift né Beyoncé, più volte finaliste ai Grammy del 2 febbraio, per il momento sono in pista per il maxiconcerto FireAid previsto il 30 gennaio in soccorso delle vittime dei roghi. Tra i big della musica che saliranno sul palco della Inuit Dome di Los Angeles ci sono invece Lady Gaga, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Katy Perry, Sting, Billie Eilish e Finneas, i Red Hot Chili Peppers e tanti altri. Fire Aid è una grande kermesse organizzata in tempi record per raccogliere fondi, un maxi-concerto di beneficenza in programma il 30 gennaio, con qualche giorno di anticipo sulla cerimonia dei Grammy. In scaletta ci sono anche Earth, Wind and Fire, Gracie Abrams, Green Day, Gwen Stefani, Jelly Roll, Lil Baby, P!nk, Rod Stewart, Stephen Stills, Tate McRae e, insieme per la prima volta, Dave Matthews e John Mayer.