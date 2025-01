Le nove fake news sugli incendi a Los Angeles. Ecco quali

L'iniziativa della piattaforma NewsGuard, controllore della disinformazione, riporta l'attenzione sulla pratica della verifica dei fatti. Un esercizio fondamentale in quest'era di manipolazione tramite IA e di sentimento complottista, diffuso in una significativa porzione della popolazione statunitense ascolta articolo

Incendi causati da laser spaziali israeliani, gli aerei dei vigili del fuoco rimasti a terra per la visita di Biden, i pompieri che usano borsette da donna per spegnere le fiamme e false informazioni sugli approvvigionamenti dell’acqua. Sono solo alcune delle fake news divampate durante gli incendi a Los Angeles, California.

Il fatto Mentre sulla regione statunitense continua l'emergenza incendi, la disinformazione sul web si approfitta del momento delicato: un terreno fertile per le famigerate fake news. A tal proposito, la piattaforma NewsGuard che monitora la disinformazione online ha messo in piedi una pagina ad hoc che terrà aggiornata: si chiama Los Angeles Wildfires Misinformation Fingerprints, che fino ad ora ha individuato nove notizie false e le ha verificate. L'iniziativa della piattaforma riporta l'attenzione sulla pratica della verifica dei fatti, fondamentale in questa era di manipolazione tramite intelligenza artificiale e di sentimento complottista, diffuso in una significativa porzione della popolazione statunitense.

Hollywood in fiamme Un esempio sono le false immagini della scritta simbolo “Hollywood” in fiamme, fatte con l'IA. Ma l'insegna è intatta, come confermato da Jeff Zarrinnam, presidente della Hollywood Sign Trust. Ma la fake news più fantasiosa di tutte, secondo NewsGuard, è quella che riguarda gli incendi causati da armi ad energia diretta: sono i fatidici "laser spaziali israeliani", una narrazione avanzata principalmente da account social orientati, pro-cospirazione e con un seguito modesto. Un'altra teoria bizzarra è che i vigili del fuoco di Los Angeles stiano usato borse da donna per combattere le fiamme, perché le risorse del dipartimento sono andate ad “altre cause" come l'Ucraina. La falsa notizia, in realtà, è nata perché tra le attrezzature dei pompieri ci sono piccoli sacchi di tela che si possono riempire facilmente d'acqua, che sono state scambiate in alcune foto per borsette. Approfondimento Tra la cenere della California, Los Angeles non è perduta

Aerei democratici e serbatoi d’acqua vuoti Un’altra fake news riguarda gli aerei dei vigili del fuoco. Secondo alcuni influencer conservatori, tra cui Alex Jones, i suddetti aerei sarebbero rimasti a terra per la visita del presidente Biden nel sud della California. In realtà, il fatto è successo perché le condizioni meteorologiche pericolose non permettevano la partenza degli aeroplani. Alcuni siti di notizie come DailyTelegraph.co.nz, ZeroHedge.com e ResistTheMainstream.com, hanno scritto che gli idranti di Los Angeles sono rimasti senza acqua perché la contea si è rifiutata di riempire i serbatoi. Questo ha alimentato le polemiche contro il sindaco di Los Angeles, la democratica Karen Bass. Secondo il sito Verify, invece, sono stati riempiti il 6 gennaio. Infine, nella lista di NewsGuard, ci sono le affermazioni del presidente eletto Trump: in un post sul suo social Truth ha scritto che il governatore della California Gavin Newsom ha rifiutato di firmare la dichiarazione di ripristino dell'acqua, il che avrebbe fatto fluire milioni di litri cumulati dalla pioggia e dallo scioglimento della neve. L'affermazione è diventata virale tra i conservatori, spiega NewsGuard, specificando però che "la dichiarazione di ripristino dell'acqua non è mai esistita”.