Lady Gaga, presentato ai Grammy 2025 il nuovo video Abracadabra

La Popstar di New York ha scelto la lunga notte dei Grammy per presentare il video del brano che farà parte del suo nuovo album Mayhem in uscita il 7 marzo

E’ una parola magica quella che è il titolo di un brano del nuovo album di Lady Gaga, l’attesissimo Mayhem in arrivo il 7 marzo. E così, con una fascinazione unica e che non conosce età, dalla folle notte dei Grammy Awards (TUTTI I VINCITORI) è arrivato in anteprima il video musicale di Abracadabra!. Parris Goebel ha curato le coreografie caratterizzate da costumi stravaganti abbinati a una imponente Lady Gaga che con energia immensa sillaba il titolo Ab-rah-ca-da-ah-bra-ah. Inoltre c'era quel product placement che tutti i fan di Lady Gaga sanno che è un suo elemento distintivo, che possiamo abbinare ai sorprendenti posizionamenti di Wonder Bread e Miracle Whip, per citarne solo un paio, nella canzone Telephone. Questa volta si tratta di un logo Mastercard molto più elegante che è apparso non appena il video è terminato: che si tratti di un invito ad acquistare qualcosa di latex?