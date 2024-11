Marilyn Manson torna con One Assasination Under God - Chapter 1

Il cantante sul suo profilo Instagram: "One Assassination Under God - Chapter 1 è la prima metà della mia storia. Queste canzoni sono state evocate dal purgatorio e sono crude come una fila di denti rotti che ricorda leggermente un sorriso"

Marilyn Manson ha pubblicato il nuovo album One Assassination Under God – Chapter 1, anticipato dai singoli As Sick as the Secrets Within, Raise the Red Flag e Sacrilegious. Il prossimo anno l’artista statunitense sarà in concerto in Italia.

marilyn manson, è uscito il nuovo album A distanza di quattro anni dalla distribuzione di We Are Chaos, Marilyn Manson ha pubblicato il suo dodicesimo lavoro. L'album è la prima parte di un nuovo progetto, come rivelato su Instagram. Nel giorno dell’uscita, il cantante ha scritto: “One Assassination Under God - Chapter 1 è la prima metà della mia storia. Queste canzoni sono state evocate dal purgatorio e sono crude come una fila di denti rotti che ricorda leggermente un sorriso. La mia arte è ciò per cui vivo”. Marilyn Manson ha aggiunto: “Per me questo album rappresenta esattamente ciò che scelgo rappresenti. Spero che sia lo stesso per voi”. Questa la tracklist dell’album: One Assassination Under God

No Funeral Without Applause

Nod If You Understand

As Sick as the Secrets Within

Sacrilegious

Death Is Not a Costume

Meet Me in Purgatory

Raise the Red Flag

Sacrifice of the Mass Approfondimento Marilyn Manson in concerto a Milano l'11 febbraio 2025

Il prossimo anno Marilyn Manson tornerà in Europa per dieci appuntamenti live. L’11 febbraio l’artista sarà in concerto sul palco dell’Alcatraz di Milano per l’unica data in programma nel nostro Paese. Approfondimento Marilyn Manson, è uscito il nuovo album: "We are Chaos"

Tra gli album più noti di Marilyn Manson troviamo sicuramente Mechanical Animals, The Golden Age of Grotesque e The High End of Low. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo The Beautiful People e le cover di Sweet Dreams (Are Made of This) e Tainted Love.