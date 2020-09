Marilyn Manson, è uscito il nuovo album: "We are Chaos"

La cover dell’album è il dipinto di Manson “Infinite Darkness”, creato appositamente per accompagnare la musica. I quadri del 51enne nativo di Canton sono esposti in tutto il mondo, in particolar modo in gallerie e in mostre museali di Miami, Vienna e Mosca. “We are Chaos” è il seguito dell’opera di tre anni fa, la quale segnò il settimo debutto consecutivo nella Top 10 delle classifiche degli album più venduti. Nel frattempo Brian Hugh Warner (questo il suo nome all’anagrafe) continua a collaborare con la moda e il cinema, venendo nominato da GQ tra gli uomini più alla moda nel 2019 e comparendo come attore in “Sons of Anarchy”, “American Gods”, “The New Pope”.

IL PENSIERO DI MARILYN MANSON SULLA SUA NUOVA OPERA

Il cantante ha raccontato il suo stato d’animo: “Quando ascolto ‘We are chaos’ sembra solo ieri o come se il mondo si ripetesse, come sempre avviene, come se la title track e le storie le avessimo scritte oggi. L’album non è mai stato ascoltato da nessuno prima che fosse finito. Ci sono sicuramente un lato A e un lato B nel senso tradizionale del termine. Ma proprio come un LP, è un piatto tondo e sta all'ascoltatore mettere l’ultimo pezzo del puzzle nell'immagine che i brani creano”.

Riguardo alla nuova opera: “Questo concept album è lo specchio che io e Shooter abbiamo creato per l’ascoltatore – è lo stesso nel quale non ci specchieremmo. Ci sono così tante stanze, armadi, casseforti e cassetti. Ma nell'animo e nel tuo museo dei ricordi, i peggiori sono sempre gli specchi. Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi”.

L’artista ha concluso: “Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: ‘Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale, ma sapevo che l'essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano”.

LA TRACKLIST DI “WE ARE CHAOS”

L’album è composto da dieci canzoni. È aperto da “Red Black and Blue” e chiuso da “Broken Needle”, il brano che conferisce il titolo al disco si trova in seconda traccia. Di seguito la tracklist completa dell’opera: