Marilyn Manson in concerto a Milano l'11 febbraio 2025

Marilyn Manson, icona della scena rock internazionale, annuncia oggi il suo attesissimo ritorno in Europa. Il tour, che segna la prima presenza dell’artista statunitense in Europa dal 2018, toccherà le principali città del continente per 10 show nel febbraio 2025. Marilyn Manson, con il suo rock eccentrico e sovversivo, arriverà anche in Italia, a sei anni di distanza dall’ultima apparizione nel nostro Paese, per un’unica data all’Alcatraz di Milano l’11 febbraio 2025.



I biglietti sono disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com.



Figura di culto nel panorama musicale mondiale, Marilyn Manson pubblica oggi, a quattro anni dall’ultima uscita discografica “We Are Chaos” (settembre 2020), il nuovo singolo “As Sick As The Secrets Within”. Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto.