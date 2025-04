Lenny Kravitz, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo l’esplosiva data bolognese, Lenny Kravitz sarà in concerto a Milano per il secondo degli appuntamenti previsti nel nostro Paese. Ecco tutti i dettagli dell’atteso spettacolo live: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio dello show.

Una carriera lunga oltre trent’anni, Lenny Kravitz è tra i grandi protagonisti della scena rock e non solo. Martedì 1° aprile l’artista ( FOTO ) porterà il suo stile inconfondibile sul palco del Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano .

Tra gli album più popolari dell’artista statunitense troviamo sicuramente Are You Gonna Go My Way, 5 e Lenny, distribuiti rispettivamente nel 1993, nel 1998 e nel 2001. Oltre al successo nel mondo della musica, Lenny Kravitz ha recitato anche in alcune pellicole, tra le quali Hunger Games e Hunger Games - La ragazza di fuoco.