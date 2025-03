Lenny Kravitz, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica

Come da tradizione, la notte dei premi della musica promossi da MTV è l'occasione per le star del mondo dello spettacolo di fare sfoggio degli outfit più arditi. Sul black carpet della kermesse che si è svolta a New York c'è spazio solo per chi è già un'icona di stile e per chi sta lavorando per diventarlo. Molti gli abiti provenienti dagli archivi per rivivere momenti di moda memorabili. La più fotografata? Katy Perry, naturalmente. I look più belli (e i nostri voti) A cura di Vittoria Romagnuolo