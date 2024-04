7/25 ©Getty

Tra il 2002 e il 2003, i tabloid impazzirono per i rumors di una relazione tra l'attore Val Kilmer e la socialite Paris Hilton. I due furono paparazzati insieme in diverse occasioni. Tuttavia, non ci fu mai una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, lasciando la natura del loro rapporto avvolta nel mistero. Nel 2004, la Hilton si è concessa un'intervista in cui ha parlato di Kilmer, definendolo "un uomo affascinante e intelligente". Nonostante i bei ricordi, ha chiarito che non erano più in contatto

Oscar 2024, le coppie sul red carpet, da Ryan Gosling e sorella a Margot Robbie e marito