Winona Ryder ricorda la sua separazione da Johnny Depp

L’attrice ne ha parlato in occasione di un'intervista con la rivista Harper's Bazaar, definendo la rottura con Depp come il suo “Ragazze interrotte” della vita reale. Si riferisce al film del 1999 in cui recita assieme ad Angelina Jolie, Brittany Murphy ed Elisabeth Moss, tra gli altri.



Ricordiamo che Winona Ryder e Johnny Depp sono stati non solo una coppia ma semmai proprio la coppia più bella dei Nineties. Dopo essersi fidanzati nel 1989, i due hanno lavorato per la prima volta insieme sul set l’anno seguente, per il film “Edward Mani di Forbice” diretto da Tim Burton.

Winona non è certo stata una fiamma passeggera nella vita di Johnny: lui ha messo nero su bianco l’amore che provava per lei, tatuandoselo sul braccio. La star di Pirati dei Caraibi si è tatuato la frase “Winona Forever”. Dopo la separazione - e soprattutto dopo che Johnny Depp si è fidanzato con Vanessa Paradis, a cui probabilmente e comprensibilmente quella dedica non andava giù - Depp ha fatto ritoccare il tattoo, trasformando la frase in “Wino forever” (una storpiatura di wine, vino, una delle passioni dell’attore e musicista).