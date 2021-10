7/14 ©Webphoto

L'età dell'innocenza (1993) - Grazie a L’età dell’innocenza di Martin Scorsese vince il Golden Globe come migliore attrice non protagonista e ottiene anche la sua prima candidatura agli Oscar del 1994 come migliore attrice non protagonista. Tratto dal romanzo di Edith Wharton, è un film in costume che racconta un amore proibito nello scenario dell'ipocrita e bigotta società newyorkese di fine Ottocento. Accato alla Ryder ci sono Daniel Day Lewis e Michelle Pfeiffer