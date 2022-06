Gone in the Night: il trailer del nuovo film con Winona Ryder

Winona Ryder è la protagonista del thriller Gone in the Night , di cui è stato pubblicato il trailer. Un ritorno al grande schermo per la star di Stranger Things, a quattro anni dall'ultimo film Destinazione Matrimonio. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Gone in the Night .

Gone in the Night, di cosa parla

approfondimento

Stranger Things 4, il trailer del volume 2

In Gone in the Night, Winona Ryder recita al fianco di Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Brianne Tju e Owen Teague. La storia ruota attorno ad una coppia, formata da Kath (Ryder) e dal suo fidanzato Max (Gallagher Jr.) che decide di andare in vacanza in un cottage nei boschi. Qui però i due trovano una misteriosa coppia, i giovani Teague e Tju, che ha già affittato la stessa dimora. Le due coppie decidono così, loro malgrado, di condividere il cottage. Quando però Max scompare misteriosamente insieme a Tju, Kath cerca di trovare una spiegazione all'improvvisa rottura, e si fa aiutare nella ricerca del proprietario del cottage, interpretato da Dermot Mulroney. La verità, però, è molto più inquietante di quello che si possa immaginare. Gone in the Night è diretto da Eli Horowitz, anche sceneggiatore insieme a Matthew Derby. Il film arriverà nei cinema americani il 15 luglio e poi in Digital HD e On Demand il 2 agosto.