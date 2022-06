15/20 ©Getty

Intellettuali e a tratti folli, per qualcuno anche nevrotici. Quello che è certo è che Diane Keaton e Woody Allen sono stati, e sono ancora, la coppia più riuscita del cinema americano anni ’70. Una storia d’amore, la loro, durata poco ma che ha cambiato per sempre la percezione dei due e li ha legati indissolubilmente per tutta la vita, come dimostra l’amicizia ancora in corso.

Le attrici, gli attori e i loro sosia, da Scarlett Johansson a Brad Pitt