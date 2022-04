17/22 ©Getty

Il duo statunitense Hall & Oates ha raggiunto l'apice del successo tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, realizzando numerose hits di quegli anni che hanno raggiunto la posizione numero uno della Billboard Hot 100 come “Rich Girl”, “Kiss on My List”, “Private Eyes”, “I Can't Go for That (No Can Do)”, “Maneater” e "Out of Touch". Nell’aprile del 2014 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. L’ultimo album di inediti del duo risale al 2003, anno di uscita di “Do It for Love”

