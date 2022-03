Tornano i Roxy Music, annunciato il primo tour dopo 21 anni

La mitica band di Bryan Ferry annuncia il primo tour dal lontano 2011, ultimo anno in cui il gruppo è salito sul palco. Dopo tre anni dalla loro entrata ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame, i leggendari Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera e Paul Thompson tornano a infiammare gli animi dei fan in versione live. Purtroppo mancherà all'appello Brian Eno

Tornano i Roxy Music, la mitica band capitanata da Bryan Ferry che non saliva su un palco per un tour da ben 21 anni.

L'ultimo è datato 2011, motivo per cui l'annuncio del frontman di cui sopra ha infiammato gli animi dei tantissimi fan del gruppo, che finalmente potranno rivedere live in tutto il mondo un nome leggendario.

Oltre al cantante, all’appello di questa reunion non mancheranno Andy Mackay, Phil Manzanera e Paul Thompson.

Il tour del 2022 è per festeggiare mezzo secolo di Roxy Music: quest'anno si celebra il 50º anniversario della pubblicazione del primo disco, l'omonimo album, Roxy Music. Per essere precisi, il 16 giugno 2022 segna il 50º anniversario dell'iconico album di debutto. Un'opera che ha fatto la storia della musica, inserita nell'elenco dei venti migliori dischi del 1972 da Rolling Stone.

Venerdì 1° aprile gli album Roxy Music e For Your Pleasure verranno ristampati in vinile. No, non è il solito pesce d'aprile: tutto vero, come conferma la “Bibbia del Rock”, Rolling Stone appunto.



Eppure un “pesce d'aprile” ce l'aveva fatto proprio Rolling Stone nel 2014, fattogli a sua volta da un membro del gruppo, Phil Manzanera, che aveva detto al magazine che difficilmente avremmo rivisto i Roxy Music in tournée: «Non penso che faremo altri concerti. Il nostro lavoro è finito. È quel che ci siamo detti io e Andy alla fine del tour del 2011, guardandoci negli occhi: il nostro lavoro è finito».

In realtà probabilmente Manzanera non voleva farci nessuno scherzo: allora era davvero convinto che non sarebbe più salito su un palco assieme ai vecchi colleghi. Fortunatamente lui e gli altri ci hanno ripensato, per la gioia dei fan.

Il grande ritorno dei Roxy Music arriva a tre anni dal loro ingresso ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame, in cui sono entrati nel 2019. Proprio in quell'occasione si erano riuniti per esibirsi alla cerimonia, suonando sei canzoni. In quell'occasione c'erano Ferry, Manzanera e Mackay, che hanno suonato assieme a Eddie Jobson. Purtroppo non si è unito a loro Brian Eno, componente del gruppo durante i primi anni dei Roxy Music che anche per il tour 2022 non sarà dei loro.



Il gruppo, noto soprattutto per le canzoni More Than This e Love Is the Drug, si era esibito nel 2003 nel sud della California alla OC Fair di Costa Mesa, anche se Bryan Ferry si è esibito da solista in set indimenticabili al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2014 e all'Hollywood Bowl nel 2017.