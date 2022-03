Gli Aqua cantano ‘Barbie Girl’ 25 anni dopo: il video

Il videoclip della hit del gruppo musicale danese, uscito nel 1997, ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Per festeggiare questo record - oltre al fatto che proprio quest'anno cade un quarto di secolo dalla pubblicazione di quel brano cult dell’europop e eurodance - Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted (tre dei membri originali del quartetto, dopo che Claus Norreen ha lasciato la band nel 2016) hanno rifatto il pezzo. In un’inedita versione acustica, pubblicata su TikTok

Grande reunion degli Aqua! Benché tre dei membri ufficiali di quello che originariamente era un quartetto suonano ancora assieme (quindi di fatto non si dovrebbe parlare di reunion), per festeggiare un notevole record registrato dal videoclip della loro hit numero uno, ossia Barbie Girl, il gruppo musicale danese si è riunito per cantare e suonare nuovamente il brano che li consacrò a icone del genere europop ed eurodance. Il video di Barbie Girl, uscito assieme alla stessa canzone nel 1997, ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Proprio per festeggiare questo importante record, Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted hanno pubblicato su TikTok un video in cui rifanno il pezzo in un'inedita versione acustica. Rispetto all'originale, manca innanzitutto Claus Norreen, il quarto membro della band, che ha abbandonato i colleghi nel 2016 per darsi ad altro. A mancare all'appello è anche un po' la voce di Lene Grawford Nystrøm, la meravigliosa cantante norvegese che non sembra aver visto passare sul proprio volto nemmeno una primavera da quel lontano 1997: è ancora splendida, come sempre. Un pochino meno “aitante” è invece l'ugola, che sembra leggermente meno energica di quella che la caratterizzava nei Nineties. Ma forse è soltanto “colpa” della versione acustica, intrinsecamente più pacata e soft rispetto all’originale. Potete guardare il video di Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted che cantano e suonano con la chitarra acustica Barbie Girl in fondo a questo articolo.

Non deve far troppo strabuzzare gli occhi sapere che il videoclip in questione ha oltrepassato il miliardo di visualizzazioni. Stiamo infatti parlando di una canzone che definire un successo sarebbe riduttivo. “Un successo clamoroso”, scrive infatti Rolling Stone Italia riportando la notizia del video remake. La "Bibbia del rock" parla della bellezza di 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo, oltre a una serie semi-infinita di premi, certificazioni e riconoscimenti vari. Indubbiamente stiamo parlando di una delle hit del pop più famose degli anni Novanta, che infatti è ancora uno dei titoli più gettonati nelle sessioni di karaoke a qualsiasi latitudine del globo… "Ahinoi" e "ahiloro", nel senso degli Aqua, perché se c'è un modo per fare a pezzi una canzone quello è farla cantare al karaoke. Oltre a festeggiare l’oltre miliardo di visualizzazioni su YouTube, questa celebrazione cade proprio 25 anni dopo l'uscita di Barbie Girl, quindi è anche un modo per omaggiare un importante anniversario, quello che segna un quarto di secolo.

Gli Aqua



Gli Aqua sono un gruppo musicale danese il cui genere è un mix di europop ed eurodance.

La formazione originale vedeva Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen, ma quest'ultimo ha lasciato il gruppo nel 2016. Benché la band sia descritta come gruppo musicale danese, ricordiamo che la cantante, Lene Nystrøm, è invece di nazionalità norvegese, a differenza di tutti gli altri componenti maschili della band.

Gli Aqua si sono formati nel 1989, allora con un nome diverso: quello di Joyspeed. Sotto quel nome hanno pubblicato un singolo: Itsy Bitsy Spider.

Nel 1996 hanno deciso di cambiare il nome con quello attuale, il che gli ha portato parecchia fortuna: gli Aqua, una volta diventati tali, sono esplosi a livello internazionale dodici mesi dopo quel cambio onomastico. Il loro successo è stato determinato proprio dalla hit mondiale Barbie Girl, inclusa nell'album di esordio dal titolo Aquarium.

Da allora fino al 2001 sono stati sulla cresta dell'onda, per dirla con una figura retorica di genere acquoso…

Grande successo è stato riscosso anche dal loro disco successivo, Aquarius, e dai singoli estratti dal disco di debutto e dal secondo album.

Tra le canzoni più famose degli Aqua, ricordiamo My Oh My, Doctor Jones, Lollipop (Candyman), Cartoon Heroes e Around the World.

Nel 2001 la band si è sciolta e ciascuno dei componenti ha incominciato una carriera da solista.

Nel 2008 si sono riuniti e nel 2009 hanno dato alle stampe la raccolta Greatest Hits, in cui sono stati inclusi non soltanto vecchi pezzi ma anche brani nuovi.

Nel 2011 hanno pubblicato il singolo How R U Doin?, a cui segue il terzo disco di inediti del gruppo, Megalomania, uscito a distanza di ben undici anni dal precedente.



Ecco il video di Barbie Girl rifatta in versione acustica, postato sul profilo ufficiale di TikTok degli Aqua. E, sotto, il videoclip ufficiale della canzone, visto da più di un miliardo di utenti di YouTube (e pubblicato su YouTube nel 2010).