Aqua e Vengaboys, i due gruppi anni '90 insieme in una foto

Due gruppi che hanno dominato la scena musicale di tutto il mondo con brani e album che hanno fatto la storia del pop. Nelle scorse ore i Vengaboys hanno condiviso uno scatto in compagnia degli Aqua in occasione dell’evento 90’s Nostalgia tenutosi a Toronto.

Aqua e Vengaboys, lo scatto su Instagram

Siamo alla fine del secondo millennio quando il ritmo travolgente di Barbie Girl e We like to Party! (The Vengabus), solo per citarne due, conquistano le classifiche a livello internazionale. Nel corso degli anni i due gruppi hanno continuato ad accompagnare il pubblico con singoli e concerti in giro per il mondo.