Il ritorno degli Aqua: annunciati due concerti in Italia nel 2022

Nelle scorse ore la band danese ha aggiornato i fan in merito agli appuntamenti che li avrebbero visti protagonisti in Italia comunicando le nuove date per il prossimo anno.

AQUA, LE DATE A ROMA E A MILANO

Da My Oh My a Bumble Bees passando per Barbie Girl, Doctor Jones e Cartoon Heroes fino ai singoli più recenti How R U Doin? e Like a Robot, nel corso degli anni gli Aqua si sono imposti come un fenomeno mediatico senza precedenti scalando le classifiche di tutto il mondo con il loro genere bubble pop che ha influenzato la storia della musica pop.

Poco fagli Aqua hanno comunicato lo slittamento delle due date che li avrebbero visti protagonisti in Italia con due formazioni iconiche, ovvero i Vengaboys e gli Eiffel 65.